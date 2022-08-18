Rus savaş uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, sınırdan yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki şüpheli hava sahası ihlali, yerel saatle 09.40'ta gerçekleşti ve yaklaşık 2 dakika sürdü.

Pledge Times'ın haberine göre, Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Porvoo şehri açıklarında Finlandiya Körfezi'nde MIG-31 tipi 2 Rus savaş uçağının, ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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