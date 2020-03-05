Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16... - Son Dakika

Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16...

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16..., System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son Dakika: Rus savaş uçakları İdlib'de tavuk çiftliğini hedef aldı, 16 sivil hayatını kaybetti
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