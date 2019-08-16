Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13...
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Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13...

22 dakika önce

Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının,
Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:29 Kaynak: AA
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