Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13...
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Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:29 Kaynak: AA
Rus savaş uçaklarının, "İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
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