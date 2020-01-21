Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda... - Son Dakika

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Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda...
6 saat önce
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
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