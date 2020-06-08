Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava... - Son Dakika

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava...
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava saldırılarında en az 3 sivil hayatını kaybetti.
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava saldırılarında en az 3 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:27 Kaynak: AA
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