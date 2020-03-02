Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını... - Son Dakika

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını...

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti.

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını..., System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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