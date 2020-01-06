Rus Savunma Bakanı Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Rus Savunma Bakanı Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü - Son Dakika

Rus Savunma Bakanı Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü

7 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve İran Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Rus Savunma Bakanı Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve İran Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.


Rusya Uluslararası Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Shoigu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan ile ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Günü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılması konusunda olası ortak eylemler hakkında görüştüğü bildirildi. - MOSKOVA

Orta Doğu, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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