Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaşnikof Başkanı Alan Luşnikov, şirketin önceliğinin, Rusya Savunma Bakanlığı için askeri ürünlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Kalaşnikof, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı - Son Dakika

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