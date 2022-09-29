Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı - Son Dakika
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Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı

29.09.2022 14:34
Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin hafif silah üretiminin yoğun ihracat talebi nedeniyle arttığı kaydedildi.

Şirketin, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, eylül ayı itibarıyla hafif silah satışında geçen yılın toplam satış rakamlarının aşıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaşnikof Başkanı Alan Luşnikov, şirketin önceliğinin, Rusya Savunma Bakanlığı için askeri ürünlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesi olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Kalaşnikof, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı - Son Dakika

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