Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor - Son Dakika Magazin

Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor

6 saat önce

Ailesiyle birlikte 13 yıl önce Antalya'ya taşınan Elena Vorontsova, bir süre tercümanlık yaptıktan sonra Türk mutfak kültürüne ilgi duymaya başladı.

Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor, System.String[]

Ailesiyle birlikte 13 yıl önce Antalya'ya taşınan Elena Vorontsova, bir süre tercümanlık yaptıktan sonra Türk mutfak kültürüne ilgi duymaya başladı. Zamanla "hobi" olarak başladığı Türk mutfağında şefliğe kadar yükselen Vorontsova, Antalya'nın yanı sıra Ege, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerini dolaşarak yöresel lezzetlerin izini sürdü.


Sosyal medyada yayınladığı yemek tarifleri ilgi gören Vorontsova, 2015'te Rusya'da ve Türkiye'de başlattığı yemek atölyelerinde Ruslara, Türk yemeklerini ve baharatlarını anlattı, Moskova'da düzenlenen festivallerde Türk şeflerle birlikte yemek hazırladı. Birçok Rus şefle birlikte çalışma fırsatı da bulan Vorontsova, yemek programında sunuculuk yaparak Türk mutfağını tanıttı.


Öğrendiği tüm yemek tariflerini bir kitapta toplamak için de çalışmalarına devam eden Vorontsova, Türkiye serüvenini  anlattı.


"Türk mutfağı Rus mutfağından daha lezzetli"


Rus şef Elena Vorontsova, 13 yıl önce geldiği Türkiye'de yaşamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Türk insanı çok iyi niyetli. Bana her zaman yardımcı oldular. Bu ülkeyi çok seviyorum, hem insanlarını hem de mutfak lezzetlerini. Çok zengin bir mutfak var çünkü tüm mevsimlerin yaşandığı bir ülke. Rus mutfağından daha lezzetli ve çeşitli. Türkiye'nin her bir köşesinde zengin bir mutfak kültürü var. Ben sadece bunları keşfederek Ruslara anlatıyorum." dedi.


Türk mutfağının tüm zenginliklerini keşfetmek için çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Vorontsova, şöyle devam etti:


"Ruslar Türk yemeklerini çok seviyorlar. Et seven de sebze seven de kendisi için yüzlerce farklı seçenek bulabiliyor. Osmanlı'dan, hatta daha öncesinden gelen zengin bir yemek kültürü var. Bu lezzetin kaynaklarından birisi şüphesiz baharat. Bu yüzden ben de lezzetimin sırrını Mısır Çarşısı'na borçluyum diyebilirim."

Türkiye, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi
Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum

Son Dakika Haberleri
23:41 Murat Kurşun şarkılarıyla moral oldu - Son Dakika Magazin
23:41 Ömür Gedik: "Pop müzik ölmedi de ölmez de" - Son Dakika Magazin
21:48 Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı - Son Dakika Magazin
21:46 Son dakika haberi... Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi iptal edildi - Son Dakika Magazin
21:21 Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi - Son Dakika Magazin
21:02 Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:04:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]