Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası belli oldu - Son Dakika

Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası belli oldu

Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası belli oldu Rus sevgilisini öldürmüştü, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 yıl önce sosyal medya hesabından, "Eşlerinizi dövmeyiniz, onlar sizin köleniz değildirler" hadisini paylaşıp, "Dövmeyin pişman olursunuz.

Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası belli oldu

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Rus sevgilisini öldürmüştü, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 yıl önce sosyal medya hesabından, "Eşlerinizi dövmeyiniz, onlar sizin köleniz değildirler" hadisini paylaşıp, "Dövmeyin pişman olursunuz. Öldürün gitsin en doğrusu bu, kökten çözüm" şeklinde yorum yapan ve 3 gün sonra da Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası belli oldu. Sanığa daha önce verilen 15 yıllık hapis cezası, Yargıtay'ın bozmasıyla 25 yıla çıkarıldı.

Olay, 2013 yılında Kemer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer'deki bir diskonun muhasebe bölümünde çalışan Rus kökenli Elena Suruç (39), birlikte yaşadığı Recep Almalı'dan sürekli şiddet görünce bir arkadaşının evinde kalmaya başladı. Ev arayan ve yakın arkadaşlarına, "Bu adam beni öldürecek" diyen Suruç, iş çıkışında Recep Almalı'nın ısrarı üzerine konuşmak için saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Barışmak istediği Suruç ile konuşurken yine tartışma çıkması üzerine Recep Almalı, eline geçirdiği bıçakla Elena Suruç'a saldırdı. Almalı, kaçmayan çalışan Elena Suruç'u 12 yerinden bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, evden çıkarak Liman Caddesi'nde dolaşan Recep Alamlı olay yerine yaklaştığı sırada polis ekibi tarafından yakalandı.

Almalı, ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Öte yandan şahıs, cinayetten 3 gün önce sosyal medya hesabından, "Eşlerinizi dövmeyiniz, onlar sizin köleniz değildirler" hadisini ve dayak yemiş bir kadının fotoğrafını paylaşarak, "Dövmeyin pişman olursunuz. Öldürün gitsin en doğrusu bu kökten çözüm" şeklinde yorum yapmıştı.

Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanığa, Rus sevgilinin 'Artık zengin biriyle çıkıyorum. Seni aldatıyorum' sözlerinden sonra küfür etmesini haksız tahrik olarak değerlendirerek, cezayı 15 yıla indirmişti. Karar İstinaf Mahkemesi'nce onandı fakat ardından ceza Yargıtay'a ulaştı.

Yargıtay da sanık Almalı'ya tahrik indirimi verilemeyeceğini ifade ederek, yeniden yargılanmasını talep etti.

Bugün son kez hakim karşısına çıkan sanık, son sözünde "Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa ilk olarak, 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Daha sonra duruşmadaki davranışlarını iyi hal nedeni olarak değerlendiren heyet, sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası belli oldu - Son Dakika
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