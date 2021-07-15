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Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı! - Son Dakika

Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı!

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:07
Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı!, System.String[]

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Çelik (28), Rus model sevgilisi Maria Way ile birlikte ilk kez görüntülendi. Bodrum'a tatile giden çift, romantik anlar yaşadı. İşte o kareler...

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; 'Kuruluş Osman' dizisinin 'Kongar'ı Burak Çelik, Rusya'nın en ünlü modellerinden olan Maria Way ile birlikte Yalıkavak'taki ünlü bir beach'te görüntülendi.

Güzel model, kendisiyle beraber locaya inip uzanan Çelik'i öpmelere doyamadı. Yakışıklı oyuncu daha sonra iskeleden denize atlamak isteyince, Maria Way merdivenden inmek istedi.

Bunun üzerine Rus sevgilisini hazırlıksız yakalayıp bir anda kucaklayan oyuncu Burak Çelik, iskeleden denize attı.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynamıştır. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Burak Çelik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Karanlıktaki Melekler (Berk) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Jeremy Jackson) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Barış) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Serdar) (TV Dizisi)

Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı!
Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı!
Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı!
Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı!
Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı!

Burak Çelik, Ali Keser, Rusya, Rus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Rus sevgilisiyle Bodrum'da fena yakalandı! - Son Dakika Magazin


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