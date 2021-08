Rus sevgilisiyle böyle yakalandı

Meydan katında dolaşan iki sevgilinin samimi ve mutlu halleri objektiflere yansıdı.

Rus model Maria Way, her ne kadar kameralara alışık olmasa da sevgilisi Burak Çelik'e uzun uzun sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten yakışıklı oyuncu, tatilin son günlerini İstanbul'da sevgilisiyle birlikte geçirdiğini söyledi.

Burak Çelik (28), sevgilisi Maria Way ile geçtiğimiz ay Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenmişti.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynamıştır. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Burak Çelik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2021 - Kuruluş Osman (Göktuğ) (TV Dizisi)

2019 – Sevgili Geçmiş (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Karanlıktaki Melekler (Berk) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Jeremy Jackson) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Barış) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Serdar) (TV Dizisi)