Rus SİHA'sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 ile ilk kez uçuşunun görüntülerini yayınladı.



Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) ile beşinci nesil savaş uçağı SU-57 ile gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini basına servis etti. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ohotnik ile Su-57'nin ortak test uçuşunun yarım saat sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca Ohotnik'e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda gerçekleştiği aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ohotnik'in Su-57'nin radar alanını genişleterek, uçağın kendi hava savunma alanına girmeden düşmanı vurmasına olanak verdiğini ifade ederek uçağın yetenekleri hakkında bilgi verdi. - MOSKOVA