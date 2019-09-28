Son Dakika Haberleri: Rus SİHA'sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Rus SİHA'sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

20 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 ile ilk kez uçuşunun görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 ile ilk kez uçuşunun görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) ile beşinci nesil savaş uçağı SU-57 ile gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini basına servis etti. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ohotnik ile Su-57'nin ortak test uçuşunun yarım saat sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca Ohotnik'e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda gerçekleştiği aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ohotnik'in Su-57'nin radar alanını genişleterek, uçağın kendi hava savunma alanına girmeden düşmanı vurmasına olanak verdiğini ifade ederek uçağın yetenekleri hakkında bilgi verdi.

(İHA)

Rus SİHA'sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

İnsansız Hava Aracı, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda çakar lambalar sökülüyor
Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:51:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus SİHA'sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]