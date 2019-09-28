Rus siha'sı ohotnik, su-57 ile birlikte uçtu
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirmesine dair görüntü yayınladı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
Savunma Bakanlığı, yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirmesine dair görüntü yayınladı.
Yaklaşık yarım saat süren uçuşun, Ohotnik'e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda yapıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Ohotnik'in Su-57'nin radar alanını genişleterek, uçağın kendi hava savunma alanına girmeden düşmanı vurmasına olanak verdiği vurgulandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçuştan görüntüler
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