Rus siha'sı ohotnik, su-57 ile birlikte uçtu
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Rus SİHA'sı Ohotnik, Su-57 ile birlikte uçtuRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirmesine dair görüntü yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
Rus SİHA'sı Ohotnik, Su-57 ile birlikte uçtu
Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirmesine dair görüntü yayınladı.
Yaklaşık yarım saat süren uçuşun, Ohotnik'e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda yapıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Ohotnik'in Su-57'nin radar alanını genişleterek, uçağın kendi hava savunma alanına girmeden düşmanı vurmasına olanak verdiği vurgulandı.
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