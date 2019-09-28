Son Dakika Haberleri: Rus siha'sı ohotnik, su-57 ile birlikte uçtu
Son Dakika Güncel Haber

Rus siha'sı ohotnik, su-57 ile birlikte uçtu

1 saat önce

Rus SİHA'sı Ohotnik, Su-57 ile birlikte uçtuRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirmesine dair görüntü yayınladı.

Rus SİHA'sı Ohotnik, Su-57 ile birlikte uçtu

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, yeni silahlı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in (Avcı) beşinci nesil Su-57 uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirmesine dair görüntü yayınladı.

Yaklaşık yarım saat süren uçuşun, Ohotnik'e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda yapıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Ohotnik'in Su-57'nin radar alanını genişleterek, uçağın kendi hava savunma alanına girmeden düşmanı vurmasına olanak verdiği vurgulandı.

Rus siha'sı ohotnik, su-57 ile birlikte uçtu

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak
Kamuda çakar lambalar sökülüyor Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 13:43:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus siha'sı ohotnik, su-57 ile birlikte uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]