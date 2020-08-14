Rus sınırlarına bir haftada 46 uçak yaklaştı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı ülke sınırlarına 1 haftada 46 yabancı devlet uçağının yaklaştığını, bu uçaklara Rus uçakları tarafından müdahale edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 7 gün boyunca ülke sınırlarına yaklaşan 46 yabancı devlet uçağı engellendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hemen hemen her sınır noktasında yabancı devletlere ait uçaklar uçuş yaptı. Keşif uçuşları yapan başka ülke uçaklarının Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile uzaklaştırıldığı ifade edildi. Yabancı devletlerin keşif uçaklarının 35'i, normal keşif uçaklarının 11'i ise insansız hava aracı (İHA) olarak görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, yabancı devletlerinin uçaklarının keşif uçuşları sırasında Rusya sınırlarına yaklaşımlar tespit edildiğini, radarlar ile tespit edilen uçuşlara acil müdahale edildiğini vurgulandı. Açıklamada ayrıca 1 hafta içerisinde 77 ayrı askeri havaalanından Rus savaş uçaklarının 342 kez kalkış yaptığı ve sınır güvenliğinin sağlandığı ifade edildi. - MOSKOVA