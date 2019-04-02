Son Dakika Haberleri: Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı

Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı

2 saat önce

Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.

Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı, System.String[]
Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.

Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.

Dronenun sadace havada değil, manuel olarak bireysel kullanıma da açık olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:40 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Açıklama: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:41:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]