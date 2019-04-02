Rus Şirket 'Drone Kalaşnikof'un Görüntülerini Yayınladı
2 saat önce
Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.
Rus savunma şirketi Almaz-Antey, uçuş yaptığı sırada atış yapabilen 'Drone kalaşnikof'u tanıttı.
Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.
Dronenun sadace havada değil, manuel olarak bireysel kullanıma da açık olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:40 Kaynak: DHA
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