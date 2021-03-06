Rus şirketi, Güney Kore enerji şirketinin yüzde 49 hissesini satın aldı - Son Dakika

Rus şirketi, Güney Kore enerji şirketinin yüzde 49 hissesini satın aldı

06.03.2021 14:13
Rus şirketi, Güney Kore enerji şirketinin yüzde 49 hissesini satın aldı, System.String[]

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un enerji depolama sistemleri için endüstri entegratörlüğü yapan Ooo Renera (Rosatom'un TVEL Yakıt Şirketinin bir parçası), Güney Koreli Enertech International Inc. şirketinin yüzde 49'luk hissesini satın aldı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un enerji depolama sistemleri için endüstri entegratörlüğü yapan Ooo Renera (Rosatom'un TVEL Yakıt Şirketinin bir parçası), Güney Koreli Enertech International Inc. şirketinin yüzde 49'luk hissesini satın aldı.

Çeşitli kapasitelerde elektrotlar, lityum iyon pil hücreleri ve enerji depolama sistemleri üreten bir şirket olan Enertech International Inc. ile imzalanan anlaşma, Rusya'da 2030 yılına kadar kapasitesi en az 2 GW saat olan lityum iyon pillerin ve enerji depolama sistemlerinin üretilmesini de içeriyor. Üretimin ilk aşamasının 2025 yılında başlatılması planlanırken, Rus şirketinin lityum iyon pilleri elektrikli otobüslerde, elektrikli araçlarda, özel ekipmanlarda ve elektrik şebekesi kompleksinde kullanılacak.

Rosatom, teknoloji alanındaki bu ve benzeri ortaklıklarıyla nükleer enerji dışındaki işleri ve endüstrileri geliştirme konusunda yürüttüğü stratejik çalışmasını sürdürüyor. Enerji depolama sistemleri, Rosatom'un nükleer olmayan ürünler portföyünde bulunan uçtan uca bir teknoloji olma özelliğini taşıyor. Bu da yeni bir teknolojik düzende talep gören yüksek teknoloji ürünleri oluşturmayı mümkün kılıyor.

Lityum iyon piller, en gelişmiş ve en çok talep gören enerji depolama teknolojisi olarak kabul ediliyor. Bu piller, uygun fiyatları ve yüksek teknik özelliklerin birleşimi sayesinde çevre dostu yolcu taşımacılığı olan elektrikli araçların ve otobüslerin geliştirilmesinin ana bileşeni haline geldi. Rusya'da dünya standartlarında pil üretimi için bir işletmenin kurulması, ulusal otomobil endüstrisi için de önemli bir olay olacak. Üretim sayesinde ithalat bağımlılığı azalacak, ticari riskler ortadan kalkacak ve ürünler ucuzlayacak. Bu da Rus elektrikli taşıma araçlarının üretiminin büyümesi ve yaygınlaşması için bir teşvik olacak.

Lityum iyon depolama sistemleri, enerji sektörünün dönüşümünü kolaylaştırdığından, elektrik enerjisi endüstrisinde enerji depolama sistemlerine olan talep de günden güne artıyor. Bu teknolojiler, güç sistemlerinin fazla dönemlerde enerji biriktirmesini sağlaması ve eksiklik anında bu enerjiyi vermesi sayesinde, güç kaynağının kesintisiz hale gelmesi ve rasyonel elektrik kullanımı için de oldukça etkili. Bu teknolojiler aynı zamanda, güç şebekesinin istikrar problemini çözerek yenilenebilir enerjinin gelişmekte olan alanı için 'tipik' kabul edilen güç dalgalanmalarını da düzenliyorlar.

Lityum iyon depolama sistemlerinin bu denli talep görmesinin bir nedeni de kurşun-asit akümülatörlere göre birkaç kat daha hızlı depolama ve enerji salınımına olanak vermesi. Çalışma döngüleri üç kat daha uzun olan lityum iyon piller, kompakt oluşları ve bakım gerektirmeyişleriyle de öne çıkıyor.

Güney Koreli Enertech International Inc. şirketiyle yapılan ortaklığı değerlendiren TVEL Başkanı Natalya Nikipelova, "Bir teknoloji ortağıyla birleşme, Rosatom'un enerji depolama segmentindeki işinin gelişimi için stratejik olarak önemli bir aşamadır. Bu, üretim kapasitemizi artıracak, lityum iyon piller alanındaki yetkinliklerimizi ve gelişmelerimizi önemli ölçüde artıracak ve ayrıca dış pazarlara erişimi açacaktır. Buna ek olarak, Rusya'da üretimin yapılması sadece yeni teknolojiler ve ürünler değil, aynı zamanda yeni istihdamların da sağlanacağı anlamına gelir" dedi. - MERSİN

Rus şirketi, Güney Kore enerji şirketinin yüzde 49 hissesini satın aldı

Nükleer, Enerji, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rus şirketi, Güney Kore enerji şirketinin yüzde 49 hissesini satın aldı - Son Dakika Ekonomi


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