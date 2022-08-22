Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı

22.08.2022 19:54
Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi sonrası olayın failleri araştırılırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı.

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi sonrası olayın failleri araştırılırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı.

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı gazeteci Darya Dugina'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'a ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk'un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina'ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.

FSB, suikastçinin Vovk olduğunu açıklamıştı

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanılmış, Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu açıklanmıştı.

FSB, kesin olarak suikasti Vovk'un işlediğini öne sürerken, Ukrayna ise Rusya'nın bu iddialarını reddediyor.

Ne olmuştu?

Moskova'nın Odintsova bölgesinde dün Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Dugina'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın Dugina'nın babası Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülürken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.

Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Dugina suikasti: Rusya Ukrayna'yı suçladı Dugina suikasti: Rusya Ukrayna'yı suçladı Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı
Kaynak: İHA

Darya Dugina, Siyaset, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement