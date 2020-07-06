Rus siyasetinde bir Putin daha - Son Dakika

Rus siyasetinde bir Putin daha

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akrabalarından biri daha Rus medyasında gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akrabalarından biri daha Rus medyasında gündem oldu. Putin'in amcasının oğlu (kuzeni) olan İgor Putin'in oğlu Roman Putin, "Halk Yolsuzluğa Karşı" adlı siyasi partiye genel başkan olarak seçildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kuzeni Roman Putin'in siyasete girmesi, medyanın gündemine oturdu. Roman Putin'in "Halk Yolsuzluğa Karşı" adlı siyasi partiye genel başkan olarak seçildiği bildirildi.

O DA İSTİHBARATÇI ÇIKTI

Federal Güvenlik Servisi FSB'de bir süre "yolsuzlukla mücadele" biriminde çalışan, daha sonra kendi şirketini kuran ve işadamı olan Roman Putin'in başkanı olduğu parti, parlamentoda bulunmayan, yeni kurulmuş, henüz ülke çapında bilinmeyen küçük bir politik hareket konumunda yer alıyor.  Rusya'da şu an kayıtlı 47 siyasi parti bulunuyor. Parti kongresinde Roman Putin söz konusu göreve beş yıllığına seçildi.

KUZENİ PUTİN'E DESTEK OLACAK

İlk kez Rus medyasına konuşan Roman Putin, "Öncelikle eylül ayında bölgesel seçimlerde mücadele edip daha sonraki adım olarak da Federal Duma'ya girmeyi hedefliyoruz. Yolsuzluk var mı onların üzerine gideceğiz" dedi.  Bazı çevreler  göreve beş yıllığına seçilen Roman Putin'in yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin ve sosyal projelerin gerçekleştirilmesinde yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyor. 42 yaşındaki Roman Putin'in partisinin Kremlin'e karşı muhalif olmak yerine, ülkede yolsuzluğun azaltılması için hükümete destek olmak gibi bir hedefi olduğu belirtiliyor.


Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rus siyasetinde bir Putin daha - Son Dakika Dünya
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