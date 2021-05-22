Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Rus smaçör Ilinykh'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Rus smaçör Dmitriy Ilinykh'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde birçok kupa ve ödül kazanan, Rusya Milli Takımı'nda da görev alan 2.01 boyunda 34 yaşındaki smaçör Dmitriy Ilinykh ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalıştıklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"İkinci yabancı oyuncu transferimizi deneyimli smaçör Dmitriy Ilinykh ile gerçekleştirdik. Dmitriy Ilinykh, 15 yaşında voleybola başlayıp birçok kupa ve ödül kazanıp Rusya Milli Takımı'nda başarılara imza attı. 2004 yılında Dünya Gençler Şampiyonası'nda Rusya Milli Takımı'na önemli katkılar sunan ve 2006 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda milli takımda oynayıp 2011 yılında Dünya Ligi'ne katıldı. Tecrübeli smaçör Dmitriy Ilinykh, 2021-2022 sezonunda Solhanspor'umuzda mücadele edecek. Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum."