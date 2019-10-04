Rus spikerden Beşiktaş maçında olay sözler: Paralar nerede
1 saat önce
Siyah-Beyazlılar'ın Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.
Siyah-Beyazlılar'ın Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Rus spiker, taraftarların tezahüratlarını dinleyenlerine aktarmak istedi ve şu ifadeleri kullandı:
Fikret Orman, paralar nerede? Bu anlatım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:56
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