Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma yapıldı - Son Dakika

Rusya, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının birçok ülkede seri üretimi için anlaşmalar yapılırken, aşının Türkiye'de üretimi için de resmi adım atıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Türkiye'de faaliyet gösteren Viscoran İlaç şirketi, aşının üretimi için resmi anlaşma imzaladı. RDIF'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, anlaşma doğrultusunda önümüzdeki birkaç ay içerisinde seri üretime geçilecek ve Türk şirketi üretim kapasitesini arttırmak için başka ilaç şirketleri ile anlaşma yapma özgürlüğüne sahip olacak.

RDIF CEO'su Kirill Dmitriev anlaşmaya ilişkin, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" dedi.

Türk ilaç şirketi olan Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)