Rus stratejik bombardıman uçakları, Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçtu

NATO'nun başlattığı nükleer silahlı tatbikata karşı Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçuş yaptığını duyurdu.

NATO'nun başlattığı nükleer silahlı tatbikata karşı Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı Steadfast Noon'un dün başlamasının ardından Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer kapasiteli iki Tu-95 MS tipi stratejik bombardıman uçağının Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçuş yaptığını duyurarak, "Uzun menzilli 2 adet Tu-95 MS stratejik füze taşıyıcıları Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" denildi. Stratejik bombardıman uçağına Rus savaş uçaklarının eşlik etiği belirtilen açıklamada, "Uçuş süresi 12 saatten fazla sürdü. Pasifik Filosu Deniz Kuvvetleri'nin Mig-31 avcı uçağı eskortluk yaptı. Uçuş görevi sırasında Tu-95 MS'nin mürettebatı uçuş sırasında yakıt ikmali gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. NATO'nun başlattığı nükleer askeri tatbikat sırasında Rus stratejik bombardıman uçaklarının kritik bölgelerde uçuş yapması NATO'ya gözdağı olarak yorumlandı. - MOSKOVA

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