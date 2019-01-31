Son Dakika Haberleri: Rus Su-27 Uçağı ile NATO Uçağının Havadaki Yakınlaşmasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rus Su-27 Uçağı ile NATO Uçağının Havadaki Yakınlaşmasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

44 dakika önce

2017 senesine ait havadaki tehlikeli yakınlaşmanın videosu sosyal medyada yayınlandı. Rus Su-27 uçağının, NATO uçağına müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Rus Su-27 Uçağı ile NATO Uçağının Havadaki Yakınlaşmasının Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Sosyal medyada, 2017 senesinin Temmuz ayında yaşanan bir olayın videosu hızla yayılmaya başladı. NATO'ya ait bir savaş uçağının, Kaliningrad semalarında istenmeyen şekilde uçuşunu devam ettirmesi nedeni ile bir Rus savaş uçağı olan Su-27 tarafından uzaklaştırıldığı anların yer aldığı video, büyük ilgi gördü.

Planlara göre NATO uçaklarının, Su-27'lere eskortluk etmesi gerekiyordu ancak NATO uçağının beklenmedik uçuşu, Rusların ani müdahalesi ile sonlandırıldı. Su-27'nin hızla yaklaştığı savaş uçağı, aynı süratle yönünü değiştirerek bölgeden uzaklaştı.




Olay anı, farklı bir uçağın kameralarına yansıyarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer aldı. Üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçen bu olayın videolarının neden şu an yayınlandığı ise bilinmiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berkay Şahin'in Burnunu Kırdığı İçin Hakim Karşısına Çıkan Arda Turan, Annesiyle Fotoğraf Paylaştı Mbaye Diagne'den Türkçe Mesaj: En Büyük Cimbom

ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması Yasak Elma Dizisinde Gerçek Kürk Skandalı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:21:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Su-27 Uçağı ile NATO Uçağının Havadaki Yakınlaşmasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]