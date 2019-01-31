Rus Su-27 Uçağı ile NATO Uçağının Havadaki Yakınlaşmasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
44 dakika önce
2017 senesine ait havadaki tehlikeli yakınlaşmanın videosu sosyal medyada yayınlandı. Rus Su-27 uçağının, NATO uçağına müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı.
Sosyal medyada, 2017 senesinin Temmuz ayında yaşanan bir olayın videosu hızla yayılmaya başladı. NATO'ya ait bir savaş uçağının, Kaliningrad
semalarında istenmeyen şekilde uçuşunu devam ettirmesi nedeni ile bir Rus savaş uçağı olan Su-27 tarafından uzaklaştırıldığı anların yer aldığı video, büyük ilgi gördü.
Planlara göre NATO uçaklarının, Su-27'lere eskortluk etmesi gerekiyordu ancak NATO uçağının beklenmedik uçuşu, Rusların ani müdahalesi ile sonlandırıldı. Su-27'nin hızla yaklaştığı savaş uçağı, aynı süratle yönünü değiştirerek bölgeden uzaklaştı.
Olay anı, farklı bir uçağın kameralarına yansıyarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer aldı. Üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçen bu olayın videolarının neden şu an yayınlandığı ise bilinmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37
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