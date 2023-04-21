Rus uçağından büyük hata! Kendi ülkesine düşürdüğü cephaneler evlere ve arabalara hasar verdi, 2 kişi yaralandı

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Şehir merkezindeki patlamaya ilişkin ilk açıklamayı Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptı. Patlama sonucunda şehir merkezinde bir kavşakta 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluştuğunu belirten Gladkov, bazı binalarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti. Gladkov, patlamada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

"HAVACILIK MÜHİMMATI DÜŞTÜ"

Vali Gladkov'un açıklamasının hemen arkasından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Nisan 2023'te Moskova saatiyle 22.15 sularında Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 uçağının Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağan olmayan bir şekilde havacılık mühimmatı düştü" bilgisi paylaşıldı. Olayda konutlarda hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin ortak soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

ÖNCE UÇAK SESİ, SONRA PATLAMA

Sosyal medyada olayla ilgili, şehir merkezinde önce uçak sesinin duyulduğu, kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı.