Son Dakika Haberleri: Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı
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Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı

1 saat önce

Rusya'da iki SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.

Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı, System.String[]
Rusya'da iki SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Pilotların hasar gören uçakları yakın bir noktaya indirdikleri belirtildi.

Rus medyası, Lipetsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan iki SU-34 savaş uçağının havada çarpıştıklarını duyurdu. Pilotların, hasar oluşan uçakları acil iniş sinyali verdikten sonra bölgede uygun bir noktaya indirdiklerini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçakların görüntüleri


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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