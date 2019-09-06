Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı
58 dakika önce
Rusya'da iki SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
'da iki SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Pilotların hasar gören uçakları yakın bir noktaya indirdikleri belirtildi.
Rus medyası, Lipetsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan iki SU-34 savaş uçağının havada çarpıştıklarını duyurdu. Pilotların, hasar oluşan uçakları acil iniş sinyali verdikten sonra bölgede uygun bir noktaya indirdiklerini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçakların görüntüleri/ ARŞİV
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