Rus Su-57 Savaş Uçağı İçin İhracat Lisansı Çıktı
38 dakika önce
Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansının çıktığı bildirildi.
Rusya
'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansının çıktığı bildirildi.
Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan havacılık sanayisinden bir kaynak, Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansının çıktığını söyledi.
Hükümetin, uçağın isminin T-50'den Su-57'ye değişmesi nedeniyle gerekli belgeleri incelediği kaydedildi.
Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve "görünmezlik" özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2010'da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor.
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, Su-57'nin ihracatı için gerekli lisansa önümüzdeki haftalarda son onayı vermesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:36 Kaynak: AA
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