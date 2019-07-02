Rus su altı araştırma gemisinde yangın: 14 ölü
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Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:23 Kaynak: AA
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti. Rusya
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.
Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
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