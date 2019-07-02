Son Dakika Haberleri: Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
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Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.

Rus su altı araştırma gemisindeki yangın, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.
Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.
Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:20 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Rusya, Güncel
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