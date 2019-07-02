Son Dakika Haberleri: Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
Son Dakika Güncel Haber

Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

28 dakika önce

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi.

Rus su altı araştırma gemisindeki yangın, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi.
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle rutin programını iptal eden Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Putin, görüşmede, yangında çok sayıda nitelikli insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti. Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.
Ölen denizcilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, Şoygu'ya yönelik, "Kazadan kurtulanlara ve ölen denizcilerin ailelerine gerekli yardımların sağlanmasını, kazaya ilişkin araştırmayla şahsen ilgilenmenizi ve bana rapor vermenizi istiyorum." dedi.
Şoygu ise yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde dün yangın çıktığı belirtilmişti.
Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:30 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşk Adası yarışmasında tiksindiren olay! Göbeğinden su içti Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 21:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]