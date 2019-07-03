Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı
1 saat önce
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47
Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri
Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı
Rusya Ka-32 helikopterlerinin Türkiye'ye teslimatını tamamladı
Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 5 kişi daha hastaneye başvurdu