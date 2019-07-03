Son Dakika Haberleri: Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı
Son Dakika Ekonomi Haber

Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak.

Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı Rusya Ka-32 helikopterlerinin Türkiye'ye teslimatını tamamladı Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 5 kişi daha hastaneye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]