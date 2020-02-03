Rus suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla Rus suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve üzerinde Andri Malyi adına sahte kimlik çıkan suç örgütü lideri Guram Chıkladze'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak'ta Sarıyer, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'da 6 lüks rezidansa düzenlenen baskında gözaltına alınan 1'i Rus, 9'u Azerbaycan, 5'i Gürcistan ve 2'si Ukrayna vatandaşı organize suç örgütü üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen kalaşnikof, 11 tabanca ve fişekler emniyette sergilendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2016 yılında İstanbul'da Azerbaycan vatandaşı Rovşan Caniyev'in öldürülmesinden sorumlu tuttukları "Loto Guli" lakaplı Nadir Salifov'u öldürmek amacıyla kente geldikleri öne sürüldü.

Ayrıca gözaltına alınan ve aralarında suç örgütü lideri Chıkladze'nin de bulunduğu şüphelilerin 22 Aralık'ta Beşiktaş'ta bir kafede karşılaştıkları ve Salifov'un yakını olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşını darp edip bıçakladıkları belirlendi.

Olayın güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kafede bir kişi darp edip bıçakladıkları anlar görülüyor.

Suç örgütüne düzenlenen operasyon görüntüleri de basına dağıtıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, kasten yaralama, öldürmeye teşebbüs, tehdit, mala zarar verme, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçlarından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.