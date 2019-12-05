Son Dakika Haberleri: Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı?
Son Dakika Dünya Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı? - Son Dakika Dünya

Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı?

6 saat önce

Rus suikast timinin uzun süre Fransız Alplerinde eğitim gördüğü iddia edildi Fransa’nın Alpler bölgesindeki kayak merkezi Haute-Savoie bölgesini, Rus ajanlarının uzun bir süre lojistik üs ve eğitim merkezi olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı?, System.String[]

Fransa'nın Alpler bölgesindeki kayak merkezi Haute-Savoie bölgesini, Rus ajanlarının uzun bir süre lojistik üs ve eğitim merkezi olarak kullandıkları ortaya çıktı.


Le Monde gazetesi, Rus Askeri Gizli Servisinin, bölgede eğitim için kalan 15 casus subayının kimliklerini ve bölgede nerelerde kaldıklarını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:31:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]