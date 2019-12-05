Son Dakika › Dünya › Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı? - Son Dakika Dünya
Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı?
6 saat önce
Rus suikast timinin uzun süre Fransız Alplerinde eğitim gördüğü iddia edildi
Fransa’nın Alpler bölgesindeki kayak merkezi Haute-Savoie bölgesini, Rus ajanlarının uzun bir süre lojistik üs ve eğitim merkezi olarak kullandıkları ortaya çıktı.
Fransa'nın Alpler bölgesindeki kayak merkezi Haute-Savoie bölgesini, Rus ajanlarının uzun bir süre lojistik üs ve eğitim merkezi olarak kullandıkları ortaya çıktı.
Le Monde gazetesi, Rus Askeri Gizli Servisinin, bölgede eğitim için kalan 15 casus subayının kimliklerini ve bölgede nerelerde kaldıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:13
NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi