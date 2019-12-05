Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı?

Le Monde gazetesi, Rus Askeri Gizli Servisinin, bölgede eğitim için kalan 15 casus subayının kimliklerini ve bölgede nerelerde kaldıklarını açıkladı.

Fransa 'nın Alpler bölgesindeki kayak merkezi Haute-Savoie bölgesini, Rus ajanlarının uzun bir süre lojistik üs ve eğitim merkezi olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Haber Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?