Son Dakika Haberleri: Rus Sürücü Aracını Çekicinin Üstünden Kaçırdı

Rus Sürücü Aracını Çekicinin Üstünden Kaçırdı

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir sürücü, çekiciye yüklenen otomobiline binerek kaçırdı.

Rus Sürücü Aracını Çekicinin Üstünden Kaçırdı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir sürücü, çekiciye yüklenen otomobiline binerek kaçırdı.

Dünyanın en ilginç trafik vakalarının meydana geldiği ülkelerden birisi olan Rusya, yine farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Başkent Moskova'da park yasağı olan bir bölgeye aracını çeken sürücü, aracının başından ayrıldı. Çekiciyle birlikte gelen trafik ekipleri, sürücüyü aradı ama bulamadı. Trafik ekiplerinin otoparkına götürülmek istenen araç, çekicinin üstüne yüklendi. O sırada aracının çekiciye yüklendiğini gören sürücü, koşarak olay yerine geldi. Aracının indirilmesini isteyen sürücü, trafik ekipleriyle anlaşamadı. Ekipler, sürücüden park cezasını ödemesini istedi. Fakat sürücü bir anda önce çekicinin üstüne çıktı, ardından aracına oturarak aracı çekicinin kasasından aşağıya indirdi. Kasadan düşen araç hafif hasar alsa da sürücü gaza basıp aracını kaçırdı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Moskova, 3. Sayfa
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