Rus tankı sivil aracı ezdi, sürücü ezilen araçta mahsur kaldı - Son Dakika
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Rus tankı sivil aracı ezdi, sürücü ezilen araçta mahsur kaldı

25.02.2022 14:00
Rus tankı sivil aracı ezdi, sürücü ezilen araçta mahsur kaldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya ordusuna ait tankın sivil aracı ezmesi sonucu, araçta mahsur kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya ordusuna ait tankın sivil aracı ezmesi sonucu, araçta mahsur kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 2'inci gününde başkent Kiev'de çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor. Kiev'in Obolon semtinde amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir Rus tankın sağ şeritte giden bir aracın üstünden geçtiği görüldü. Olay sonrası ezilen araçta mahsur kalan yaralı sürücüye yardıma gelen çevre sakinleri sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sürücünün daha sonra araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - KİEV

YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus tankı sivil aracı ezdi, sürücü ezilen araçta mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus tankı sivil aracı ezdi, sürücü ezilen araçta mahsur kaldı - Son Dakika
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