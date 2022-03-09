Rus tankı sivil aracı vurdu - Son Dakika
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Rus tankı sivil aracı vurdu

09.03.2022 13:25
Rus tankı sivil aracı vurdu

Ukrayna'da Rus tankının sivil aracı vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'da Rus tankının sivil aracı vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 14. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın Makariv bölgesinde 28 Şubat'ta güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rus tankı, boş sokakta seyir halinde bulunan sivil bir aracı hedef alarak vurdu. Rus tankını fark ettikten sonra duran sivil araca önce ateş açıldı, daha sonra ise iki kez vuruldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, alevlerin yükseldiği araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. - KİEV

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28 Şubat, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus tankı sivil aracı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus tankı sivil aracı vurdu - Son Dakika
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