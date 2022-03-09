Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı - Son Dakika
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Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı

09.03.2022 12:12

- Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus tankında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bayrağının asılı olduğu görüldü.

- Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı

KİEV - Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus tankında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bayrağının asılı olduğu görüldü.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 14 gündür sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığına göre zırhlı araçlardan oluşan konvoy, ilerleyişini sürdürüyor. Konvoydaki V işaretli bir tankta ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bayrağı asılı olması dikkat çekti.

Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı
Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı
Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı

YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Sscb, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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