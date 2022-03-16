Rus tankı yolda yürüyen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu - Son Dakika
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Rus tankı yolda yürüyen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu

16.03.2022 10:58

Rus ordusuna ait tank, yoldan geçen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu.

Rus ordusuna ait tank, yoldan geçen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 20 gündür devam ederken, Rus ordusunun sivilleri hedef aldığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rus işgali altında olan Ukrayna'nın Mariupol şehrinde Rus ordusuna ait tankın yoldan geçen sivil bir vatandaşı top atışıyla vurduğu görüldü. İnsansız Hava Aracı ile çekilen görüntülerde Rus tankının karşısında yol kenarında bekleyen adamın top mermisiyle vurulma anı anbean kayıt altına alındı.

Rus tankı yolda yürüyen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu
Rus tankı yolda yürüyen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu
Rus tankı yolda yürüyen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rus tankı yolda yürüyen sivil vatandaşı top atışıyla vurdu - Son Dakika
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