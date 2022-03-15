Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi - Son Dakika
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Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi

15.03.2022 20:42

- Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği anı havadan görüntüledi.

- Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi

KİEV - Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği anı havadan görüntüledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait tankı imha ettiği anları havadan görüntüleyerek, kamuoyu ile paylaştı. Rus tankının isabet almasının ardından alev topuna döndüğü görüldü.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana toplam 13 bin 500'den fazla askeri personel, 404 tank, bin 279 askeri zırhlı araç, 150 adet topçu bataryası, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 insansız hava aracı kaybettiğini duyurmuştu.

Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi
Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi - Son Dakika


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