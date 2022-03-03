Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı - Son Dakika
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Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

03.03.2022 12:12
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

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Münir Karaloğlu, Ukrayna, Tragger, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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