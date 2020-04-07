Rus TASS haber ajansı, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Rus TASS haber ajansı Genel Müdürü Sergey Mihaylov, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Mihaylov, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın dünyanın önde gelen kitle iletişim araçlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Mihaylov, "AA'nın, dünyadaki zor duruma rağmen aktif bir şekilde gelişmeye ve enformasyon alanında yeni başarılar elde etmeye devam edeceğine eminim." ifadesini kullandı.

TASS haber ajansı ve AA arasındaki uzun yıllara dayanan verimli iş birliğinin, etkinliğini ispat ettiğini belirten Mihaylov, şunları kaydetti:

"(Bu iş birliği) Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilere olumlu yansıyor. Ajanslarımız arasında ortaklık ilişkimizin güçlenme ve gelişmeye devam etmesini umuyorum."