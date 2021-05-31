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Rus tekstilciye çağrı: "15 Haziran'da Türkiye'ye bekliyoruz" - Son Dakika

Rus tekstilciye çağrı: "15 Haziran'da Türkiye'ye bekliyoruz"

31.05.2021 11:28
Rus tekstilciye çağrı:

Antalya'da 15-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show, 100 Türk tekstil markası ile çoğunluğu Rus 5 bin tekstil toptancısını buluşturmayı hedefliyor.

Antalya'da 15-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show, 100 Türk tekstil markası ile çoğunluğu Rus 5 bin tekstil toptancısını buluşturmayı hedefliyor.

"Ruslar bizden, biz Ruslar'dan vazgeçmeyiz" diyen Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, Rusya'dan direkt uçuşların başlamaması halinde Belarus, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden aktarmalı uçuşlarla Rus tekstil toptancılarını Antalya'ya getireceklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden olumsuz etkilenen Türk tekstil sektörüne hareket katmak için büyük bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını belirten Eraslan, "Türk tekstil markalarının ürünlerini yurt dışına pazarlarken aynı zamanda ülkemizin turizm potansiyelini de ön planda tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaptığımız dijital platform defilesi bölgenin turizm ekonomisine ciddi katkı sağladı" dedi.

2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi çekimleri için bu kez rotayı Kapadokya'ya çevirdiklerini söyleyen Eraslan, 30 manken ile görsel bir şölene imza attıklarını belirtti. Kapadokya'nın muhteşem doğasında çekilen dijital defilenin 50 ülkede gerçekleştirilecek bir kampanyada kullanılacağını belirten Eraslan şöyle devam etti:

"Bize özgü olan Business Holiday iş modelimizle yıllardır iş ve tatili birleştirerek tekstil markalarımızın ürünlerini pazarlıyoruz. Katma değeri yüksek Türk tekstil ürünleri bizim aracılığımızla 30 ülke 200 şehirdeki tekstil toptancılarına ulaşıyor. Şimdi yeni kampanya dönemini başlatıyoruz. Kapadokya'da çektiğimiz görüntülerle bölgenin tanıtımına katkı sağlarken 15-20 Haziran tarihleri arasında Antalya Expo Center'da yapacağımız şova da yabancı konuklarımızı davet ediyoruz. Çoğunluğunu Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'dan olmak üzere yaklaşık 5 bin tekstil toptancısını Antalya'ya bekliyoruz. Pandemi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığımız bugünlerde gelin hem tatil, hem de alışveriş yapalım diyoruz. Ekiplerimiz müşterilerimiz tek tek bilgilendirerek özel olarak Antalya'ya davet ediyor."

Pandemi sürecinde azalmakla birlikte tekstil satışlarına online satış kanalı üzerinden devam ettiklerini belirten Eraslan, uzun bir aradan sonra yapacakları fiziki fuarda yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerin söyledi. Rusya ile direkt uçuşların Haziran ayında başlamaması halinde alternatif rotaları devreye sokacaklarını söyleyen Hikmet Eraslan, "Ruslar bizden biz Ruslar'dan vazgeçmeyiz. Bu süreçte Türkiye'yi çok özlediler. O nedenle alternatif uçuş planlarımızı da yapıyoruz. Rusya'dan gelecek olan tekstil toptancılarını Belarus, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden aktarmalı olarak Antalya'ya getireceğiz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Rus tekstilciye çağrı: 15 Haziran'da Türkiye'ye bekliyoruz
Rus tekstilciye çağrı: 15 Haziran'da Türkiye'ye bekliyoruz

Antalya, Haziran, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus tekstilciye çağrı: '15 Haziran'da Türkiye'ye bekliyoruz' - Son Dakika


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