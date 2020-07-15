Rus telefon şakacıları bu kez de Polonya liderini işletti - Son Dakika

Rus telefon şakacıları bu kez de Polonya liderini işletti

Rusya'da dünya liderlerine yaptıkları telefon şakalarıyla ünlenen Vladimir Krasnov ve Alexey Stolyarov, bu kez de kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tanıtarak, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'yı işletti.

Rusya'da dünya liderlerine yaptıkları telefon şakalarıyla ünlenen Vladimir Krasnov ve Alexey Stolyarov, bu kez de kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tanıtarak, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'yı işletti. Polonya lideri telefon şakacılarına koronavirüsü (Covid-19) ülkesine Ukraynalı göçmenlerin getirdiğini söyledi.

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Rusya'da dünya liderlerine yaptıkları telefon şakalarıyla bilinen ünlenen Vladimir Krasnov ve Alexey Stolyarov'in bu kez hedefinde Polonya'da seçimleri ikinci kez kazanan Devlet Başkanı Andrzej Duda vardı. Kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtarak Duda'yı arayan komedyenler, kendisini seçim galibiyeti konusunda tebrik etti. Komedyenler daha sonra Duda'ya koronavirüsün Polonya'ya nereden geldiğine, Polonya'daki LGBT toplumunun haklarına ve Rusya ile Polonya arasındaki İkinci Dünya Savaşı anlaşmazlığına ilişkin sorular sordu.

"VİRÜS ÜLKEMİZE UKRAYNALI GÖÇMENLERDEN GELDİ"

Duda, telefon konuşmasının başından sonuna kadar kandırıldığını anlayamadı. Koronavirüsün Polonya'ya nereden geldiği sorusunu cevaplayan Duda, "Söylemesi zor. Ülkemize virüsü getirenler Ukraynalı göçmenler olabilir. Ukrayna'dan ülkemize çok fazla insan geliyor. Ama şu anda çok fazla vakamız yok ve durum kontrol altında" dedi.

"HER İNSANA BÜYÜK SAYGIM VAR"

Polonya'da LGBT toplumuna ayrımcılık konusunda sorulan soruya ise Duda, "Ekselansları, onlara ayrımcılık yapmıyorum gerçekten. Her insana büyük saygı duyuyorum. Seçim kampanyamızda, LGBT hareketi, evlat edinme ve aynı cinsiyetten evlilikler hakkında güçlü bir tartışma vardı" cevabını verdi.

"RUSYA İLE TARİHİ FARKLI ŞEKİLDE OKUYORUZ"

Rusya ile Polonya arasında İkinci Dünya Savaşına ilişkin anlaşmazlıklar olduğunu dile getiren komedyenler, Duda'nın bu konuda ağzını aradı. Duda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuda anlaşmazlıkların olduğunu belirterek, "Putin ile bazı tartışmalarımız oldu evet. Bizi İkinci Dünya Savaşını başlatmakla suçladı" dedi. Konuşmalar sırasında güldüğü duyulan Duda, "Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki galibiyette büyük payı var bunu biliyorum. Ama problem şu ki, onlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim ülkemizi işgal etti. Onlar bunu arkadaşça ülkemizde bulunmaları olarak yorumları ancak biz işgal olarak görüyoruz. Sanırım bu tarihi nasıl okuduğunuzla alakalı" ifadelerini kullandı.

Polonya, Rusya, Duda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus telefon şakacıları bu kez de Polonya liderini işletti - Son Dakika
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