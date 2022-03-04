Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi

Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak

04.03.2022 03:03
Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak

NEW Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurma ve çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.

NEW Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurma ve çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.

RT, ABD'deki çalışanlarına "öngörülemeyen kesintiler" nedeniyle ülkedeki tüm operasyonlarını durduracağı konusunda bildiri gönderdi.

Washington, New York, Los Angeles ve Miami'de ofisleri bulunan RT, çalışanlarının ise işten çıkarılacağını ve personele iki aylık maaş ödeneceğini bildirdi.

RT America, ABD'de 2010 yılından bu yana yayın yapıyordu.

YORUMLAR
500
ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rus, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 03:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement