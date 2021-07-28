Rus tenisçi Daniil Medvedev, sıcak hava nedeniyle Tokyo 2020 maçında sağlık sorunları yaşadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, tek erkekler 3. tur maçındaki hava sıcaklığı nedeniyle sağlık sorunları yaşadı.

Başkent Tokyo'daki Ariake Tenis Park'ta Medvedev ile İtalyan Fabio Fognini arasından oynanan tek erkekler 3. tur maçı sırasındaki hava sıcaklığı, iki oyuncunun da zorlu dakikalar yaşamasına yol açtı.

Medvedev'in 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 yenerek üst tura kaldığı maç sırasında hakem Carlos Ramos, Medvedev'e sağlık durumunu sordu. Rus tenisçi ise "İyiyim, maçı bitirebilirim ama bu sıcaklar nedeniyle kortta ölebilirim de. Uluslararası Tenis Federasyonu, burada ölürsem bunun sorumluluğunu üstlenecek mi?" sorusunu sordu.

Bu olayın ardından aralarında anlaşan oyuncular, üçüncü seti öncesi "aşırı hava sıcaklığı" nedeniyle verilen zorunlu 10 dakikalık ara haklarını kullandı ve bu süre boyunca soğuk suyun altında duşa girdi.

Maç sonrası basın toplantısında yaşananları aktaran Medvedev, dünya 1 numarası Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic ve kendisinin, maçların havanın daha soğuk olduğu geç saatlerde başlamasına yönelik daha önce organizatörlerden talepte bulunduklarını ve bunlardan olumlu sonuç alamadıklarını belirtti.

Maç sırasında birçok sağlık sorunu yaşadığını aktaran Medvedev, "Maçın daha ilk setinde iyi nefes alamadığımı fark ettim. Bu nedenle aralarda yardımcımla nefes egzersizleri yapmak zorunda kaldım. Diyaframım tıkanmıştı. İkinci sette, neredeyse her puan mücadelesinde gözlerim karardı. Daha iyi hissetmek için elimden başka bir şey gelmedi. Bir süre kort kenarında uzandım çünkü iyi nefes alamıyordum. Bir ara kortta düşeceğimi hissettim." ifadelerini kullandı.