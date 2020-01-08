Rus tenisçi Sharapova, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Rus tenisçi Sharapova, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak - Son Dakika Spor

Rus tenisçi Sharapova, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

7 saat önce

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 147'nci basamağında yer alan 32 yaşındaki Rus tenisçinin, 20 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvasına özel davetiyeyle katılmasına karar verildiği belirtildi.

Rus tenisçi Sharapova, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak, System.String[]

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 147'nci basamağında yer alan 32 yaşındaki Rus tenisçinin, 20 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvasına özel davetiyeyle katılmasına karar verildiği belirtildi.


Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hafta içi 25 bin dolar bağışta bulunan Sharapova, aldıkları karar nedeniyle organizatörlere teşekkür etti.


Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu yaşayan ve omzunda nükseden sakatlığı nedeniyle eski performansından uzaklaşan Sharapova, 2008 Avustralya Açık'ta kupanın sahibi olmuştu.


Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:49 
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