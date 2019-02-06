Son Dakika Haberleri: Rus Top Model İstanbul'da

Rus Top Model İstanbul'da

1 saat önce

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret modellerinden Kate Grigorieva, İstanbul'a geldi.

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Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret modellerinden Kate Grigorieva, İstanbul'a geldi. Linexpo İstanbul Fuarı'nın açılış törenine katılan ünlü model, fuarda sergilenen Türk iç giyim ürünlerini çok beğendiğini ve çok merak ettiği İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Önceki gün Moskova'dan İstanbul'a gelen ünlü Rus model Kate Grigorieva, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Linexpo İstanbul Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve Çorap Sanayicileri Derneği yetkililerinin yanı sıra çok sayıda meslek birliğinin yöneticileriyle açılış kurdelesini kesen Kate Grigorieva'nın gördüğü ilgiden bir hayli memnun olduğu gözlendi. Çok merak ettiği İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Kate Grigorieva, konukları "Merhaba İstanbul" diyerek selamladı.

Açılış töreni sonrasında katılımcı firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezen Kate Grigorieva, yeni tasarımları çok beğendiğini söyledi. 80 ülkeden yaklaşık 30 bin ziyaretçinin geldiği fuarda konuklar da ünlü modele büyük ilgi gösterdi. Kate Grigorieva, pek çok hayranıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İstanbul'u çok merak ettiğini her fırsatta dile getiren ünlü Rus top model, etkinlik sonrası gezintiye çıkacak. Kate Grigorieva, İstanbul'da küçük bir tatil yapmak için dönüş tarihini beş gün uzatmıştı. Linexpo İstanbul Fuarı ise 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

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